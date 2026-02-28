占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月の「感動＆ときめき運」をランキング形式でご紹介します。1位に輝くのは、どの星座？ そして、あなたの生まれ星座には、どんな幸せが待っているでしょう？1位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）感度が高まり、人の頑張り、輝きに心が動きそう。自分の限界を超えようとしているアスリート、最高のパフォーマンスを届けようとするアーティストのマインドに触れ