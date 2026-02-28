2026年3月初旬は、直感と創造性が前面に出る時期。内面の整理・完成の流れも加速します。中旬になると、愛・人間関係・お金の運気に積極性が出てきて、行動力もアップ。春分以降は新しいことを始めたり、自分らしく動き出したりする力が強くなり、特に自分のアイデンティティや目標を外向きに表現するのが吉です。そんな3月のラッキーカラーは「ライムグリーン」。ライムグリーンは、成長・変化・再生を象徴し、新しい始まりと内面