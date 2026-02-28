今永が即座に肯定…イチロー氏に関するユニークな問いかけカブスの今永昇太投手が米メディアのインタビューに応じ、マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏について語った動画が話題となっている。メジャー通算2059試合に出場したAJ・ピアジンスキー氏からのユニークな“問いかけ”を即座に肯定。これに米メディアも賛同し、称賛の輪が広がっている。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー