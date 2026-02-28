フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は28日、セルビアのコパオニクでスキークロスが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪4位の古野慧（U―NEXTHD）が自己最高に並ぶ8位に入った。リース・ホーデン（カナダ）が勝った。女子はサンドラ・ネスルント（スウェーデン）が優勝した。（共同）