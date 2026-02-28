◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日−日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの広島・小園海斗内野手が、途中出場で勝ち越し打を放った。同点に追い付いた５回１死一、三塁から中日・三浦に中前適時打を浴びせた。昨季セ・リーグの首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得した好打者。前夜２７日は途中から二塁、三塁を守り、この日は三塁で途中出場した。２４年１１月のプレミア１２では打率３割８分７厘、２本