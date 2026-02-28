俳優の水上恒司（２６）が２８日、結婚したことを発表した。所属事務所が公式サイトで公表した。公式サイトで「ご報告日頃より水上恒司へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、俳優・水上恒司が結婚いたしましたこと、また新たな生命を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表した。また「なお、本件に関する正式な情報は弊社よりお知らせするものが全てとなります。憶測による報道はお控えい