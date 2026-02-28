大相撲の元大関で関脇の高安（田子ノ浦）と結婚した演歌歌手の杜このみが、ツーショットで高安の３６歳の誕生日を祝福した。杜は高安の誕生日である２８日、自身のインスタグラムを更新。「今日は夫のお誕生日です」と記し、おそろいの淡いパープルの着物姿での２ショットをアップ。「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいて