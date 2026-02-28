◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。＊＊＊２―２の後半４３分に投入された田川亨介は「（相手ＤＦラインの）背後に抜けてることが多かったので、チャンスがあるなと思っていた。どんどん狙っていこうと思いました」と明かした。この「どんどん狙っていく」姿勢が発揮された