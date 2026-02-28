日本航空は２８日、羽田空港とカタールの首都ドーハを結ぶ直行便を欠航した。イスラエルと米国がイランを攻撃したと報じられ、情勢が緊迫化したための措置。日航は羽田―ドーハ便を１日１便ずつ運航しているが、３月２日までの欠航を決めた。