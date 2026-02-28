２８日午後３時過ぎ、新潟県妙高市と長野県飯山市にまたがる斑尾高原スキー場で、雪崩が発生して利用客５人が巻き込まれたと、スキー場のパトロール隊から消防に通報があった。５人は同隊に救出され、うち４人が重軽傷を負ったとみられる。意識はあるという。消防によると、救急搬送された４人のうち、男性（４０）とその息子（１４）、台湾から来た男性（４０）の３人は骨折の疑いがある。台湾の女性（３９）は背中に打撲を負