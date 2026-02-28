「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン−中日」（２８日、バンテリンドーム）ドジャースの大谷翔平選手は五回、侍ジャパンの攻撃中に球場を後にした。この日は球場一番乗りで、グラウンドにも一番乗りで登場。外野でキャッチボールを行った。その後、大谷がフリー打撃を開始すると、スタンドは大盛り上がり。三回り目にはレギュラーシーズンで使用しているものと同じカラーのバットを手に打席に入り、推