[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節 FC東京 0-2 柏 味スタ]亡き祖父へ、ゴールを捧げた。柏レイソルが1点リードした状況でピッチに送り込まれたMF瀬川祐輔は、試合の行方を決定づけるチーム2点目をあげる。後半37分、MF小泉佳穂が相手の背後のスペースにボールを送ると、走り込んだDF久保藤次郎に対し、PA内の瀬川は足元にボールを要求。久保のパスを、瀬川はダイレクトで右足を振り抜くと、シュートはDFに当たってしまう。それ