【J1百年構想リーグ WEST第4節】(ピースタ)長崎 1-0(前半1-0)C大阪<得点者>[長]マテウス・ジェズス(38分)<警告>[長]ディエゴ・ピトゥカ(89分)[C]ディオン・クールズ(26分)、畠中槙之輔(66分)主審:笠原寛貴└長崎が昨季J2MVPの衝撃ブレ球弾で2連勝!! C大阪はGK中村航輔が好セーブ連発も2連敗