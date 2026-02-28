[2.28 J1百年構想リーグWEST第4節 長崎 1-0 C大阪 ピースタ]V・ファーレン長崎は28日、J1百年構想リーグWEST第4節でセレッソ大阪に1-0で勝利して2連勝を飾った。昨季J2最優秀選手賞のMFマテウス・ジェズスが強烈なブレ球ミドルで決勝点。敗れたC大阪は2連敗となった。前半は長崎がチャンスを作る展開になった。まずは前半10分、MF山田陸のクロスをM・ジェズスがペナルティエリア内で収めてゴール右隅へシュートを放ったがGK中