サンフレッチェ広島は28日、MF東俊希(25)の入籍および第1子長男の誕生を発表した。相手は一般人のため、氏名や年齢などの公表は差し控えるとしている。東は今季ここまでJ1百年構想リーグWEST全4試合に出場。22日の第3節・セレッソ大阪戦(○2-1)で決勝点となる今季初ゴールを記録した。クラブ公式サイトを通じて「私事ではございますが、この度、入籍と第一子が産まれたことを報告します」とコメント。「頑張ってくれた妻と、