こんにちは、ハウスクリーニングアドバイザーのりんごです。【りんごさんの記事をもっと読む】エアコンのメンテンナンスは大事！見落としがちな場所のお掃除方法Instagram（約9万人フォロワー）を中心に子育て中でも出来る掃除やお部屋をすっきりさせるコツなどを発信しています。今回は、実際に使ってみて「これは想像以上に便利・・！」と感動したお掃除アイテムをご紹介します。お掃除用ミトングローブご紹介したいもの、それは