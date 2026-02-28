ＷＢＣ侍ジャパンの強化試合（対中日、バンテリンドーム）が行われ、２７日はＴＢＳ、２８日はテレビ朝日が中継した。侍ジャパンのベンチ横のカメラマン席からのグラウンドレベルリポートは、２７日が杉谷拳士氏、２８日は和田毅氏がスーツ姿でマイクを持って行った。ネットでは、ＷＢＣのベンチ横リポートは中居正広氏がおなじみだったことが話題に。「グラウンドレベルと言えば中居」「グラウンドレベル中居はどこいった