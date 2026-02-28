◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンと中日の一戦は4回までに4本の本塁打が飛び出すアーチ合戦となった。初回、侍ジャパンの3番・牧（DeNA）が中日先発の大野の初球を左翼席へ叩き込むと、1―1の2回には5番・森下（阪神）がバンテリンドームに新設された“ホームランウイング1号”となる勝ち越しソロ。牧との中大アベックアーチで本番でのレギュラー奪取