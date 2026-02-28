ＷＢＣ１次ラウンドで日本代表と同じＣ組に入る豪州代表が２８日、横浜スタジアムでＤｅＮＡとの練習試合に臨んだ。０―２で敗れたが、収穫は投手陣。３番手で３回をパーフェクトに抑えたオラフリンは「捕手のすばらしいリードで思い描いたプランを遂行できた」と笑顔を見せた。ニルソン監督も「すごくいいゲームだった」と話し、５日に台湾代表と戦う開幕戦へ手応えを感じた様子だった。