28日のボートレース桐生「にっぽん未来プロジェクト競走in桐生」5日目は荒天のため8R以降が中止・打ち切りとなった。順延はせず優勝戦は予定通り3月1日に行われる。この日は追い風が強く吹いた影響で1Rから安定板装着を装着。周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮されていた。なお優勝戦は4日目10Rまでの予選得点率上位6人が登場する。メンバーは以下の通り。1号艇・辻栄蔵（50＝広島）2号艇・菊地孝平（