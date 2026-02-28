東京女子プロレスの荒井優希（２７）が、王座挑戦を前に痛恨の黒星を喫した。３月２９日の東京・両国国技館大会で荒井は、渡辺未詩（２６）の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑戦する。その前哨戦となった２８日の刈谷大会では、６人タッグ戦で渡辺と激突した。しかし、試合は厳しい現実を突きつけられる展開となった。不用意に放ったビッグブーツをキャッチされると、体を反転させられて腰に強烈なエルボーを被弾。