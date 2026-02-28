Ｊ１鹿島のＦＷ鈴木優磨（２９）が２８日、２０２６年公式戦初ゴールを挙げた。明治安田Ｊ１百年構想リーグ第４節のアウェー浦和戦。２点リードされたが、前半終了間際にＦＷレオセアラのＰＫで１点を返すと、後半１０分に鈴木が右ＣＫから頭で合わせる同点弾。後半４５分にはＦＷチャブリッチの逆転ゴールが生まれた。鈴木は「（ＣＫを蹴った樋口）雄太からいいボールが来たので、当てるだけだった」と振り返った。鹿島のエ