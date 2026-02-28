STARGLOWが、3月2日(月)に配信リリースとなる「Green Light」のMVティザー映像を公開した。今作「Green Light」は、4月1日(水)発売の2ndシングル「USOTSUKI」より先行配信となるもので、オーディション『THE LAST PIECE』審査楽曲にも使用されている1曲。MVティザーではシリアスな緊張感が漂うシネマティックな映像でSTARGLOWの新たな表現を予感させている。 今作は、タイトル曲「USOTSUKI」に加え、オーディション『THE LAST PIE