Dannie Mayが本日 渋谷Spotify O-EASTで開催されたワンマンツアー＜MERAKI＞のファイナル公演にて、結成時から掲げてきた目標であるZepp DiverCityを含む東名阪ワンマンツアー＜YOKAI＞(読み: ヨウカイ)の開催を発表した。新ツアーのキービジュアルには、妖怪“がしゃどくろ”に操られるDannie May 3人の姿が印象的に配置されている。ツアータイトル＜YOKAI＞が持つ不穏で妖しい世界観を鮮烈に提示したビジュアルだ。さらに、3月4