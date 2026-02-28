22/7の3期生8名による「22/7_the 3rd」が、グループの名曲を新たな解釈で再構築する“the 3rdプロジェクト”を展開中だ。このたび、プロジェクト第2弾「未来があるから」のミュージックビデオが3月1日(日)正午に公開されることとなった。今作「未来があるから」は、より疾走感あふれるロックアレンジへと再構築。まだ何者でもない彼女たちの叫びの様な歌声が曲の持つ“蒼さ”をより一層際立たせ、曲を覆いつくす“葛藤”が今の彼女