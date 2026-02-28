シンガー・ソングライターの伊東歌詞太郎が28日、東京・豊洲PITで全国ツアーの最終公演を行った。「メランコリック」「惑星ループ」など18曲を披露。最後の曲を歌い終えると、マイクを通さずファンへ「ありがとう」と伝えた。全7都市を巡ったツアーを振り返り「活動を始める前の自分に立ち返る中で、かつての仲間やスタッフとの不思議な“縁”を再確認する旅になりました」としみじみ。「そこで得た歌の技術、来てくれた人の笑