ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われ、日本の先発、伊藤大海（日本ハム）は３回を３安打、２失点で降板した。「ほぼ本番の気持ちでいきたい」と臨んだマウンド。初回、牧秀悟のソロ本塁打で日本が先制した裏、２番岡林、３番サノーに連打を許して一死一、三塁。続く４番細川のライトへの鋭い当た