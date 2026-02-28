犬が飼い主を「嫌い」と思っているときに見せるサイン5選 大好きな愛犬に嫌われるのは悲しいものですが、その事実に早く気づくことが、関係を修復するための第一歩になります。まずは、犬が飼い主さんを「嫌い」と思っているときに見せるサインを知ることから始めましょう。ここでは、代表的な5つのサインをご紹介します。 1.目を合わせない 犬は大好きな人には、穏やかな表情で目を見つめて、愛情を伝えます。一方で、「関わ