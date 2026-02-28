NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。【4位までの全ランキング結果を見る】同率第2位：五稜郭公園同率2位の1つ目は、北海道函館市の「五稜郭公園」。幕末に築造された星形の城郭跡を整備した公園で、春にはソメイヨシノが咲き誇