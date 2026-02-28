サッカー日本代表主将で左足首付近を負傷していた遠藤航（リバプール）が手術を受けたことが28日、分かった。日本代表の森保一監督が大阪・パナソニックスタジアム吹田でのJ1百年構想リーグ視察後に取材に応じ「手術が無事終わったというところまで聞いている」と明らかにした。森保監督によると、手術は日本で受けたという。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は6月に開幕する。「W杯に出るために（手術を受けた）というこ