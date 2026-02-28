イスラエルとアメリカがイランを攻撃したことを受け、日本航空は羽田空港から中東カタールのドーハに向かう今夜の便の欠航を決めました。【映像】JALが今夜の羽田発ドーハ行き便を欠航日本航空は羽田空港とカタールのドーハを1日1往復していますが、28日午後11時30分に羽田空港を出発しドーハに向かう便の欠航を決めたということです。このため、ドーハを出発し羽田空港に向かう便も欠航します。影響は往復でおよそ400人で、