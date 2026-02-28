試合前には2日連続でフリー打撃を行い快音連発野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合中に帰路についた。試合出場はなく、試合前には2日連続でフリー打撃を行い調整。翌日以降に備え、5回の侍ジャパンの攻撃中に帰宅した。この日、大谷は侍ジャパン一番乗りでグラウンドに姿を見せると、高城俊人ブルペン捕手を相手にキャッチボール。その後、鈴木誠也外