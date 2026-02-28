大谷翔平の打撃練習を“マニア”も絶賛野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前にフリー打撃を実施。合流後初のフリー打撃となった27日は、28スイングで11本の柵越えをマーク。大谷の力強い打球に球場は騒然となった。“大谷マニア”として知られ、米スポーツ局「FOXスポーツ」のアナリストを務めるベン・バーランダー氏は「彼のBP（打