2月28日、中山競馬場で行われたG3・オーシャンステークス（芝1200m）は、7番人気のペアポルックスが内から抜け出して快勝、嬉しい重賞初制覇を飾った。1番人気に支持されたG1馬ルガルは3着まで。オーシャンステークス、勝利ジョッキーコメント1着ペアポルックス岩田康誠騎手「何回も乗せて頂いていたので分かっていたのですが、勝ちきれないレースが続いている中で最高なパフォーマンスを見せてくれました。（最内が）開いてま