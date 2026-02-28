◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日、中日との壮行試合の試合途中に球場を離れた。この日は球場に“一番乗り”し、二刀流調整するなど大忙しな１日を過ごした大谷は、５回途中に菅野、菊池、鈴木らのメジャー勢とともに一足先に帰路についた。帰り際には「お疲れさまでしたー！」と爽やかにあいさつ。規定でメジャー組は