◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人の戸郷翔征投手が２８日、韓国・サムスンとの練習試合（那覇）で先発。１軍投手陣では大トリとなる自身今季初実戦で１回無安打無失点、１Ｋと完璧に抑えた。「もう少し修正は必要かなと思いますし、これからどんどん上げていきます」と表情を引き締めた。戸郷は初回、先頭のキム・ジチャンを１４５キロの直球で中飛に、続く２番・キム・ソン