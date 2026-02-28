今回、Ray WEB編集部は就活中のトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の紫乃は就活の真っ最中です。紫乃は第1志望の会社の、2次面接に進むことになりました。しかし、面接に行くと知りあいがいて……？第1志望の会社の面接で、苦手な永田と会ってしまった紫乃。彼女に嫌味を言われ、動揺してしまいます。果たして、このピンチを切り抜けられるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：いおりそライター