◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンＤ）中日の３年目・辻本倫太郎内野手が、“プロ１号”の同点ソロを放った。１―２の３回先頭。侍ジャパンの先発・伊藤の１４４キロ直球を捉えて、左翼席テラスにアーチを描いた。２回に、侍ジャパン・森下がテラス１号となる勝ち越しソロを放ったが、チームの“テラス１号”をマークした。プロ３年で、ここまで４２試合に出場し、本塁打はゼロ。バ