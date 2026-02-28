普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「博学多才」or「博学多彩」正しいのは？「才」と「彩」は紛らわしいですよね。いったい「博学多才」と「博学多彩」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく