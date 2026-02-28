◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの２番手・隅田知一郎投手（２６）＝西武＝が初球で被弾。中日に勝ち越しを許した。先発した伊藤大海（日本ハム）のあとを受け、同点の４回から２番手として登板。内角への初球を細川にレフトスタンドに運ばれ、思わずマウンド上で唇をかんだ。チームでは先発を務めている隅田だが、ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）