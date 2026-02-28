◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンＤ）侍ジャパンの伊藤大海投手（日本ハム）が、昨季まで公式戦０本塁打の中日・辻本倫太郎内野手（２４）に被弾した。中日との壮行試合に先発。１―１の同点で迎えた３回先頭で辻本に対すると、１ボールから甘く入った直球を捉えられ、左翼ホームランウイングに飛び込む同点弾を浴びた。辻本は仙台大から２３年ドラフト３位で入団。昨季まで１軍では