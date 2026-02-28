◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。序盤から両軍が本塁打で点を取り合う展開。狭くなった「新バンテリンD」で空中戦が繰り広げられた。侍ジャパンは初回に3番・牧が左越え先制ソロ。2回先頭も森下も左翼へ「ホームランウイング1号」となるソロを放った。