走る「スイートルーム」とはこのことだ！キャブコンやトレーラーハウス、フィアット「デュカト」ベースのキャンピングカーなどを販売するL.T.キャンパーズ（長野県諏訪市）は、「ジャパンキャンピングカーショー2026」に高級フルコンモデルを多数持ち込み、大きな話題となりました。一概にキャンピングカーといっても、実際には様々な種類があります。【動画】超カッコいい！ 「5000万円級」の「超・高級キャンピングカー」を