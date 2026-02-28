石川県知事選の応援演説をする高市首相＝28日午後、金沢市高市早苗首相（自民党総裁）は28日、石川県知事選を巡り、再選を目指す現職馳浩氏（64）＝自民推薦＝の金沢市内での会合に出席し、応援演説した。首相は、馳氏が能登半島地震の復興に向けて尽力してきたと強調。政府とのパイプの強さを例に挙げ「働きを誇りに思ってほしい。こういう知事を失ってはいけない」と支持を呼びかけた。投開票は3月8日。党関係者によると、接