◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 中日-侍ジャパン(28日、バンテリンドーム)今季から新設されたホームランウイングへ両チームが一発を放ちました。両軍同点で迎えた2回表、侍ジャパンの森下翔太選手がレフトのホームランウイングへ飛び込む勝ち越しソロ。対する中日も3回裏、辻本倫太郎選手がレフトのホームランウイングへ同点弾を放ちました。プロ3年目の辻本選手は公式戦過去2年では0本塁打となっており、侍ジャパンとの注目が集