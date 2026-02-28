【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のアイザックマン長官は２月２７日、米主導の有人月探査「アルテミス計画」で、宇宙飛行士を乗せた宇宙船と月着陸船を地球上空でドッキングさせる試験を新たに行うと発表した。実施時期は２０２７年。試験で月着陸船の安全性を確かめたうえで、「アポロ計画」以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を予定通り２８年に行うとしている。実際に有人月面着陸を行う際には、大型ロケ