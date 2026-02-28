一回に先制の適時打を放った横浜ＤｅＮＡの新外国人、ヒュンメル＝横浜スタジアムＤｅＮＡの新外国人ヒュンメルが、横浜スタジアムでの今季初実戦で快音を響かせた。一回２死二塁で左腕から先制の中前適時打。「ホーム球場で初安打が打てて本当に最高の気分。この調子を維持していきたい」と笑顔を見せた。来日して約１カ月。沖縄での実戦を重ねる中、打撃以外でも日本野球に適応しようと努力を重ねている。「まだまだ向上させ