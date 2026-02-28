巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が２８日の練習試合・サムスン戦（那覇）に登板した投手陣を振り返った。今季初実戦となった先発・戸郷は１回無安打無失点、１奪三振の快投。初回、先頭のキム・ジチャンを中飛、続くキム・ソンユンを右飛に打ち取ると、最後はリュ・ジヒョクを見逃し三振に仕留め、三者凡退とした。杉内コーチは「素晴らしかったですよ」と高く評価。２月後半から取り組んできたヒジの位置を下げるフ