ＤＤＴ２８日の横浜大会で、ＥＸＴＲＥＭＥ級王者のＴｏ―ｙ（２６）が石田有輝（２７）を下し、Ｖ７に成功した。今回の王座戦は通常のプロレスルールに加え、サッカーと相撲に関連するアイテムに限り、公認凶器として使用が認められるルールで行われた。試合は開始早々、まわし姿の石田のぶちかまし、つっぱり、下手投げ、股割き、塩をくらって苦戦を強いられる。だが、Ｔｏ―ｙは友達と呼ぶサッカーボールをぶつけて反撃。