スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブがタッグを組み実施したオーディション「HAJIMARE Project」を経て誕生した9人組ガールズグループ、RE-GEが、6月3日にリリースするメジャー1stシングル「0秒前」のリリースを記念したフリーライブツアーを、2月28日東京・東武百貨店 池袋店 8Fスカイデッキからスタートさせた。2部制で内容を変えて行なわれたフリーライブ、第1部を中心に記したオフィシャルレポート